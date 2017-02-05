Dul ve yetime de ek ikramiye

30 yıldan fazla çalışması olan ancak 30 yıl üzerinden ikramiye alan memur emeklileri için yasal süreç resmen başladı. 1 yıl içinde başvuruyapanlar, emekli oldukları yıla göre ikramiye alacaklar. Ek ikramiyeler iki taksit halinde ödenecek. 7500liraya kadar olan ikramiye ödemesi başvurudan sonraki ilk 3 ay içerisinde yapacak. Kalan kısım olursa bu da bir yıl sonra yasal faiziyle birlikte hak sahiplerine verilecek. Ölen emeklilerin yakınları da paraları alabilecek. Vefat eden emekliden dul ya da yetim maaşı alan yakınları SGK'ya başvurabilecek. Dul ve yetimler maaş aldıkları hisselere göre ikramiyeyi de paylaşacak. Bunun için diğer emeklilerde olduğu gibi 1 yıl süre tanındı. Bu 1 yıl içinde dilekçe vermeyenlerin hakları kaybolacak.
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