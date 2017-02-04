Promosyon daveti

Emekliye promosyon vereceğini ilan eden bankalar arasına her geçen gün yenileri katılıyor. 11.5 milyon emekliye promosyon için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar arasına GarantiBankası ve Akbank da katıldı. Böylece Ziraat Bankası ve İş Bankası'nın ardından Garanti Bankası ve Akbank da promosyon sürecini başlatmış oldu. SGK Başkanı Mehmet SelimBağlı, emeklilere promosyon verilmesi konusunda bankalarla anlaşma imzalama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
EMEKLİ SEÇİM YAPACAK
Promosyon protokolünü imzalayan bankalarda başvuru süreci de başladı. İsteyen emekliler hemen bu bankalara başvurabilecek. İsteyen emekliler de diğer bankaların vereceği tutarları görüp kararını verebilecek. Özel bankaların promosyon sürecine katılması, ödenecek tutarların artacağı beklentisi oluşturdu. Bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bankaların imzaladığı protokole göre; promosyon ödemelerine engeç Mart'ta başlanacak, Nisan ve Mayısaylarında da devam edilecek. Protokolü imzalayan banka, Mayıs sonuna kadar emekliye promosyonu ödemek zorunda olacak.
MART'TA CEPLERE GİRİYOR
Bankalar, emekli müşterilerine tek seferde ve peşin promosyon ödemelerine Mart'ta başlayacağını duyurdu. Emeklinin promosyon almak için 3 yıl bankasını değiştirmeyeceğini taahhüt etmesi gerekecek. İş Bankası ve Garanti Bankası; 3 yıl için, maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira ödeme yapacağını açıkladı.
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