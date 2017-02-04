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Otomotivde 5.5 yılın rekoru

Otomotivde 5.5 yılın rekoru
Türk , Ocak'ta yüzde 36.8 ile aylık bazda son 66 ayın en yüksek ihracat artışına imza attı. Ocak 2016'da 1 milyar 512 milyon 312 bin dolar olan ihracat, Ocak 2017'de 2 milyar 69 milyon 424 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin genel ihracatındaki payını yüzde 19.7'ye çıkaran otomotiv, sektörel ihracat liderliğini sürdürdü.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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