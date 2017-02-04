Lider yetiştiriyor

Turkcell, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile MIT-Turkcell Innovation&Leadership Bootcamp (Liderlik ve İnovasyon Gelişim Modeli) adı verilen bir program hazırladı. Turkcell'in yeni ve genç liderler yetiştirmeyi planladığı program kapsamında GNÇYTNK katılımcıları bir hafta boyunca MIT içerik ve uygulamalarının birlikte harmanlandığı özel ve yoğun bir eğitimden geçti. Eğitimin ardından, programın şampiyonu olan ve 'nesnelerin interneti, yüz tanıma sistemleri ve örüntülü arama' konularında çalışma yapan proje ekipleri, MIT'nin Boston kampüsünde dünyaca ünlü profesörler ve mentorlar ile projelerini geliştirmeye devam edecek.
'BİR İLKİ YAPTIK'
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "MIT dünyada ilk kez bir şirket için, bir şirkete özel eğitim ve gelişim programı hazırladı. Bu programla Turkcell olarak geleceğin inovatif, özgür ve özgüvenli Turkcell liderlerini yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.
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