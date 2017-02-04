Kabak zam şampiyonu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak ayında olumsuz hava koşulları kaynaklı gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat artışının etkisiyle yüzde 2.46 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yurtiçi ÜFE) de yüzde 3.98 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9.22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13.69 oldu. TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında Ocak'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Ocak'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 92.71 ile kabakta olurken, bu ürünü yüzde 79.37 ile patlıcan, yüzde 74.34 ile salatalık izledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.