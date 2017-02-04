Yol Durumu
  1. Elektrik yarışı
  2. Dört dörtlük indirim

Kabak zam şampiyonu

Kabak zam şampiyonu
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak ayında olumsuz hava koşulları kaynaklı gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat artışının etkisiyle yüzde 2.46 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yurtiçi ÜFE) de yüzde 3.98 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; yıllık tüketici fiyatlarında yüzde 9.22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13.69 oldu. TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında Ocak'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Ocak'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 92.71 ile kabakta olurken, bu ürünü yüzde 79.37 ile patlıcan, yüzde 74.34 ile salatalık izledi.
Etiketler:
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar