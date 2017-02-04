Elektrik yarışı

Serbest elektrik tüketicisi olma sınırının 82 lira olarak belirlenmesiyle elektrik dağıtım şirketleri 8.4 milyon tüketici için promosyon yarışına girdi. Şirketler ilk ay elektrik faturası ödenmeyen kampanya düzenliyor. Firmalar müşterilerin bulunduğu bölgeye ve tüketimlerine göre yüzde 5 ile 15 arasında indirim sağlarken, çeşitli hediyeler de veriyor. CLK BoğaziçiElektrik, 2 ayrı kampanya düzenliyor. Tüketicilere 24 aylık sözleşme yapma karşılığında 150 liradan900 liraya kadar akaryakıt vereceğini ilan eden şirket, bu promosyonu fatura miktarına göre belirleyecek. Yine şirket ile 24 aylık sözleşme imzalayanlar, 4 kişiye kadar acil sağlık ve telefonla danışma hizmeti ile 20 binliraya kadar acil durum sigortasından yararlanabilecek. Zorlu Elektrik de ArtısıMil tarifesini seçen ilk 500 kişiye 10 bin uçuş mili hediye ediyor. Öte yandan ilk 2 ay fatura ödenmeyen sözleşmenin yanında Vestel tarifesine geçenler ise fatura oranlarına göre akıllı telefon, TV, tablet veya klimaya ücretsiz sahip olabiliyor. Aksa Elektrik ise 1 yıl zam yapılmayan, yüzde 8 indirim alınan ve ilk faturanın ödenmediği çeşitli promosyonlar sunuyor. Cerean Elektrik 130 lira ve üzerindeki faturalar için 150 liralık market hediye çeki verirken, 220 Plus Elektrik bir online alışveriş sitesinden hediye çeki ve bir turizm firmasından uçak bileti veriyor.
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