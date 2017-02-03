Yüksek lisansa ayda 500 TL burs

TÜBİTAK'ın yönetim kurulu başkanlığında faaliyet gösteren Münir Birsel Vakfı'nın, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik bursları için başvurular 15 Şubat'ta başlayacak. Düzenli geliri olmayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs için gerekli koşullarını taşıyanlar, 'https://www.tubitak.gov. tr' adresinden ulaşılabilecek form ile başvuru yapabilecek. Öğrenimin başarıyla sürdürülmesi koşuluyla aylık burs miktarı, ücretli görevi olmayan yüksek lisans öğrencileri için 500, doktora öğrencileri için 600 lira olacak. Burslar 1 Mart'tan itibaren verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.