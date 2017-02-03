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a ayda 500 TL

Yüksek lisansa ayda 500 TL burs
TÜBİTAK'ın yönetim kurulu başkanlığında faaliyet gösteren Münir Birsel Vakfı'nın, ve doktora öğrencilerine yönelik ları için başvurular 15 Şubat'ta başlayacak. Düzenli geliri olmayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs için gerekli koşullarını taşıyanlar, 'https://www.tubitak.gov. tr' adresinden ulaşılabilecek form ile başvuru yapabilecek. Öğrenimin başarıyla sürdürülmesi koşuluyla aylık burs miktarı, ücretli görevi olmayan yüksek lisans öğrencileri için 500, doktora öğrencileri için 600 lira olacak. Burslar 1 Mart'tan itibaren verilecek.
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