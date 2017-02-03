Yerli taksi 2019’da yollarda olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili yeni bir iş modeli belirlediklerini anlatarak, "Özel sektörün önde olduğu, devletin desteklediği yeni bir model belirledik. 3 ila 5 özel firma ile görüştük. Onların müştereken bir konsorsiyum oluşturmalarını bekliyoruz. Ortaklık sözleşmesi durumuna geldiğimizde kamuoyu bilecek. İmzaya çok yakınız" dedi. Yerli üretimde ticari taksi modeli düşündüklerini kaydeden Özlü, yerli otomobili Mart 2019'da yollara çıkarmayı planladıklarını söyledi. "Sadece Türkiye için değil, dünya için bir otomobil üreteceğiz" diyen Özlü, "Örneğin New York'ta çağırdığınız taksinin bir Türk modeli olması kuvvetle muhtemel. Biz küresel bir başarıyı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.