Yerli taksi 2019’da yollarda olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıFaruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili yenibir iş modeli belirlediklerini anlatarak,"Özel sektörün önde olduğu, devletindesteklediği yeni bir model belirledik.3 ila 5 özel firma ile görüştük.Onların müştereken bir konsorsiyumoluşturmalarını bekliyoruz. Ortaklıksözleşmesi durumuna geldiğimizdekamuoyu bilecek. İmzaya çok yakınız"dedi. Yerli üretimde ticari taksi modelidüşündüklerini kaydeden Özlü, yerliotomobili Mart 2019'da yollaraçıkarmayı planladıklarını söyledi."Sadece Türkiye için değil, dünyaiçin bir otomobil üreteceğiz" diyenÖzlü, "Örneğin New York'ta çağırdığınıztaksinin bir Türk modeli olması kuvvetlemuhtemel. Biz küresel bir başarıyıhedefliyoruz" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.