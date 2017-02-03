Yatırım için rota Balıkesir

Şişecam Topluluğu, bu yıl gerçekleştireceği 400 milyon liralık cam elyaf üretim tesisi yatırımı için Balıkesir'i seçti. Yıllık 70 bintonluk üretim kapasitesine sahip olacak tesis için arsa tahsis sözleşmesinin imzaları atıldı. Şişecam Topluluğu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerini söyledi. Balıkesir OSB Başkanı ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da "Bu yatırım Balıkesir ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.