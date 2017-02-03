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Yatırım için rota Balıkesir

Yatırım için rota Balıkesir
Şişecam Topluluğu, bu yıl gerçekleştireceği 400 milyon liralık cam elyaf üretim tesisi yatırımı için Balıkesir'i seçti. Yıllık 70 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak tesis için arsa tahsis sözleşmesinin imzaları atıldı. Topluluğu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerini söyledi. Balıkesir OSB Başkanı ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da "Bu yatırım Balıkesir ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli" dedi.
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