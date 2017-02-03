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Yabancılar geliyor

Yabancılar geliyor
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Yurt dışı yatırımcılar açısından Türkiye halen cazip bir ülke. Özellikle son 2-3 haftada 452 milyon dolar seviyesinde borsaya net girişin olduğunu görüyoruz" dedi. Elvan, Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili, "Kasım ve Aralık'ta firmalardan ön taleplerin alındığını, geçen haftadan itibaren resmi taleplerin başladığını anımsatarak, "23 ilin tamamı destekten yararlanmak istiyor. Başvurular arasında büyük firmalar bulunuyor" diye konuştu.
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