Yabancılar geliyor

Kalkınma Bakanı LütfiElvan, "Yurt dışı yatırımcılaraçısından Türkiye halen cazip birülke. Özellikle son 2-3 haftada452 milyon dolar seviyesindeborsaya net girişin olduğunugörüyoruz" dedi. Elvan, CazibeMerkezleri Programı ile ilgili,"Kasım ve Aralık'ta firmalardanön taleplerin alındığını, geçenhaftadan itibaren resmi taleplerinbaşladığını anımsatarak, "23 ilintamamı destekten yararlanmakistiyor. Başvurular arasında büyükfirmalar bulunuyor" diye konuştu.
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