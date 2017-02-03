Vodafone Türkiye'nin Ekim-Aralık 2016 dönemini kapsayan 3'üncü çeyrek sonuçlarına göre, şirketin servis gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 2.1 milyar liraya yükseldi. Akıllı telefon penetrasyonunu 15 puan artış ile yüzde 71'e çıkaran şirketin abonelerinin veri kullanımı da yüzde 104 artarak 103 petabyte'a ulaştı. Mobil abone sayısı yaklaşık 800 bin net artış ile 22.6 milyon olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Türkiye pazarında uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.