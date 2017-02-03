Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaklaşık 11.5 milyon emeklinin aylıkları karşılığında verilecek promosyon ödemesi için hazırlanan protokolü, Akbank da imzaladı. Protokol kapsamında yeni emekli olan ve mevcutta emekli olup başka bankadan aldığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan emekliler Akbank şubelerine başvurmaları durumunda promosyon ödemelerini alacaklar.
Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, sistemin altyapı hazırlıklarının Mart ayında tamamlanacak. Buna göre, emeklilere promosyon ödemelerine Mart ayında başlanacak, Nisan ve Mayıs aylarında devam edecek.
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