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da bir banka daha imzayı attı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilere ödenmesi çalışmasında da ü imzaladı.

Milyonlarca emekliye bir müjde daha!
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaklaşık 11.5 milyon emeklinin aylıkları karşılığında verilecek ödemesi için hazırlanan ü, da imzaladı. Protokol kapsamında yeni emekli olan ve mevcutta emekli olup başka bankadan aldığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan emekliler Akbank şubelerine başvurmaları durumunda promosyon ödemelerini alacaklar.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, sistemin altyapı hazırlıklarının Mart ayında tamamlanacak. Buna göre, emeklilere promosyon ödemelerine Mart ayında başlanacak, Nisan ve Mayıs aylarında devam edecek.
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 18:10
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HELE SÜKÜR AKBANK

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