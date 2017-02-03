Özel promosyon

Emekliler promosyona kavuşuyor. Bankalar birbiri ardına promosyon sürecine katılıyor. 4.8 milyon emekliye maaş ödemesini yapan ZiraatBankası'nın ardından, Türkiyeİş Bankası da promosyon protokolüne imza attı. Böylece promosyona imza atan ilk kamu bankası Ziraat, ilk özel banka da İş Bankası oldu. Kamu bankalarının tamamı ile anlaşma sağlanmıştı, İş Bankası'nın imzasıyla özel bankalar da promosyon sürecine katıldı.
BAŞVURU YAPILABİLİR Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), dün yaptığı açıklamayla,Türkiye İş Bankası'ylaprotokolün imzalandığınıduyurdu.Açıklamada, şöyledenildi: "818 binemekli müşterisiyleözel bankalararasında en çok emekliye hizmetveren Türkiye İş Bankası ileprotokol imzalanmasıyla birlikteözel bankalar da promosyonsürecine dahil oldu. Promosyonödemelerine en geç Mart ayındabaşlanacak ve ödemelere Nisanve Mayıs aylarında da devamedilecek."Banka promosyonu kapsamındaemeklilere toplamda 6 milyarliraya yakın bir tutar ödeneceğinivurgulayan SGK, açıklamasında,"Emekliler bizimle protokolimzalayan bankalara müracaatedebilir" ifadesini kullandı.Emeklilere promosyon içintüm imzaların Salı gününe kadartamamlanması bekleniyor.
TABAN TUTARLARREKABETLE ARTACAK Kamu bankalarıyla yapılan anlaşmada 3 yıl için maaşa göre 450 liraya varan tutarlar belirlendi. Bankalar isterse daha fazla ödeme yapabilecek. Özel bankaların promosyon sürecine dahil olması, hem ödeme almak isteyen emeklilerin kamu bankalarına geçmesi gerekliliğini ortadan kaldıracak hem de rekabetle tutarlar yükselebilecek. Emekli maaş pastasındaki payını artırmak isteyenler, daha fazla ödeme vaad edebilecek.
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