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Özel

una özel bankalar da dahil oldu. İlk imza İş Bankası’ndan geldi. SGK, protokol imzalayan bankalara başvuru yapılabileceğini, en geç Mart’ta ödemelerin başlayacağını duyurdu

Özel promosyon
Emekliler a kavuşuyor. Bankalar birbiri ardına promosyon sürecine katılıyor. 4.8 milyon ye maaş ödemesini yapan Ziraat Bankası'nın ardından, Türkiye İş Bankası da promosyon protokolüne imza attı. Böylece promosyona imza atan ilk kamu bankası Ziraat, ilk özel banka da İş Bankası oldu. Kamu bankalarının tamamı ile anlaşma sağlanmıştı, İş Bankası'nın imzasıyla özel bankalar da promosyon sürecine katıldı.

BAŞVURU YAPILABİLİR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dün yaptığı açıklamayla, Türkiye İş Bankası'yla protokolün imzalandığını duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi: "818 bin emekli müşterisiyle özel bankalar arasında en çok emekliye hizmet veren Türkiye İş Bankası ile protokol imzalanmasıyla birlikte özel bankalar da promosyon sürecine dahil oldu. Promosyon ödemelerine en geç Mart ayında başlanacak ve ödemelere Nisan ve Mayıs aylarında da devam edilecek." Banka promosyonu kapsamında emeklilere toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutar ödeneceğini vurgulayan SGK, açıklamasında, "Emekliler bizimle protokol imzalayan bankalara müracaat edebilir" ifadesini kullandı. Emeklilere promosyon için tüm imzaların Salı gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

TABAN TUTARLAR REKABETLE ARTACAK
Kamu bankalarıyla yapılan anlaşmada 3 yıl için maaşa göre 450 liraya varan tutarlar belirlendi. Bankalar isterse daha fazla ödeme yapabilecek. Özel bankaların promosyon sürecine dahil olması, hem ödeme almak isteyen emeklilerin kamu bankalarına geçmesi gerekliliğini ortadan kaldıracak hem de rekabetle tutarlar yükselebilecek. Emekli maaş pastasındaki payını artırmak isteyenler, daha fazla ödeme vaad edebilecek.
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