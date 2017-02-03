Otomotiv tam gaz

2016 yılını üretim, ihracat ve iç pazar satışlarında rekorlarla kapatan otomotiv sektörü, 2017 yılına hızlı başladı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak'ta yüzde 7.89 arttı. Toplam satışlar 35 bin 323 adet oldu. Ocak'ta binek otomobil satışları yüzde9.98 artışla 25 bin 689 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 2.89 artarak 9 bin 634 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 16 artış gösterdi. 1600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 10.1 ve 1600-2000 cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 18.2 artış gerçekleşti. 2000 cc üstü otomobillerin satışları ise yüzde31.4 azaldı.
Ocak'ta 66 Porsche, 6 Jaguar, 6 Infiniti, 2 Maserati, 1 Aston Martin, 2 Bentley satışı yapıldı.
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