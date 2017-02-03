Market yaktı!

Marketlerde sebze-meyveye Ocak'ta zam yağdı. Türkiye Ziraat OdalarıBirliği'nin (TZOB) verilerine göre; Ocak'ta marketlerde fiyatlar 38 üründen 27'sinde artarken, 6'sında düştü, 5'inde ise değişmedi. Fiyatı azalan veya değişmeyen ürünlerin toplam ürünlere oranı üreticide yüzde56'yı bulurken, marketlerde ise yüzde 29'da kaldı.
ÜRETİCİDE DAHA AZ
Ocak ayında markette en fazla fiyat artışı, yüzde 34.95 ile mandalinada oldu. Mandalinadaki fiyat artışını yüzde 28.85 ile kabak, yüzde 25.80 ile sivri biber, yüzde 22.41 ile limon, yüzde 19.98 ile domates, yüzde14.19 ile elma, yüzde 11.99 ile havuç takip etti. Marketlerde Ocak'ta en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17.12 ile yumurtada meydana geldi. Üreticilerde Ocak'ta 12 üründe fiyat değişimi olmazken, 7 üründe azalma, 15 üründe fiyat artışı görüldü.
UÇURUM SÜRÜYOR
Üretici ile market fiyatları arasındaki uçurum da Ocak'ta devam etti. TZOB verilerinegöre; üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı, 5 kat ile kuru kayısıda, 4.6kat ile elmada, 4.2 kat ileportakalda görüldü. Üreticide 6 lira olan kuru kayısı markette 29lira 90 kuruşa, 67 kuruş olan elma 3 lira 9 kuruşa, 52 kuruş olan portakal 2 lira 19 kuruşa, 30 kuruş olan kuru soğan 1 lira21 kuruşa, 76 kuruş olan marul 2 lira 76 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan kuru incir 22 lira 47kuruşa satıldı.
KABAĞIN FİYATI KATLANDI İstanbul'un zam şampiyonu kabak oldu. İstanbulTicaret Odası (İTO), Ocak'ta kentte fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. 242 ürünün 119'unun perakende fiyatı artarken, 37 ürünün fiyatı düştü, 86 ürünün fiyatı ise değişmedi. Kabağın fiyatı yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler yüzde 89.25 ile salatalık, yüzde 66.80 ile domates ve yüzde 63.45 ile sivri biber olarak belirlendi.
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