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‘Hizmeti birleştir hızlı emekli ol’

‘Hizmeti birleştir hızlı emekli ol’
SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, sigortalıların aşamasında sıkıntı yaşamaması ve kısa sürede emekli aylığı bağlanması için daha önceden hizmet birleştirme yapmaları konusunda uyardı. Hasgül, şöyle konuştu: "Birden fazla kurumda sigortanız varsa, emeklilik sürenizin dolmasına 2 yıl kaldığında kurumumuza başvurulması halinde sigortalılarımızın hizmet birleştirilmesi işlemi yapılacaktır. Böylelikle uzun süre aylığın bağlanması beklenmeyecektir. Hizmet birleştirme işlemleri önceden yapıldığı takdirde, emekli aylığı bağlama süresini 5 gün ve daha altına çekebiliriz."
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