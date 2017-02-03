‘Hizmeti birleştir hızlı emekli ol’

SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül,sigortalıların emeklilik aşamasında sıkıntıyaşamaması ve kısa sürede emekli aylığıbağlanması için daha önceden hizmetbirleştirme yapmaları konusunda uyardı. Hasgül,şöyle konuştu: "Birden fazla kurumda sigortanızvarsa, emeklilik sürenizin dolmasına 2 yılkaldığında kurumumuza başvurulmasıhalinde sigortalılarımızın hizmet birleştirilmesiişlemi yapılacaktır. Böylelikle uzun süreaylığın bağlanması beklenmeyecektir. Hizmetbirleştirme işlemleri önceden yapıldığı takdirde,emekli aylığı bağlama süresini 5 gün ve dahaaltına çekebiliriz."
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