Esnafın vergisi azaldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı BendeviPalandöken, basit usule tabi esnafın yıllık 8 bin liraya kadar olan kazancının vergi dışı bırakılması yönündeki uygulamanın bu yıl başladığını belirterek, bu ay verilecek beyannamelerde, esnafın elde ettiği kazançtan 8 bin liralık indirimin düşürüleceğini söyledi. Bu durumda 680 bin esnafın vergi ödemeyeceğinin altını çizen Palandöken, "Geri kalanların da vergisi azalacak. Örneğin; yıllık 10 bin lira kazananın vergisi geçen yıl bin 500 lira iken, bu yıl 300 liraya düşecek. Bu indirim esnafımızı çok rahatlatacak" dedi.
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