Emekliye intibak Anayasa Mahkemesi’nde

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak talebi, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı, 2000'den sonra emekli olanların da intibaktan yararlanabilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti.



'İPTAL BEKLİYORUZ'

TÜED'den yapılan açıklamada, Avcı'nın 2000 öncesi emekli olanlara yapılan intibak zammının, 2000 sonrası emekli olanlara da uygulanması için bir süre önce Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurduğu anımsatıldı. Başvurunun haklı bulunması üzerine Avcı'nın iş mahkemesinde dava açtığı belirtilen açıklamada, "Mahkeme davayı reddetti. Yargıtay da iş mahkemesinin kararını onayınca Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı" denildi. Açıklamada, talep edilen intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasında emekliyi ilgilendirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "2000 öncesi intibakın yürürlük maddesi iptal olduğunda 2000 sonrası emekliler de bu haktan yararlanma imkanı bulacaktır. Umuyor ve diliyoruz ki emeklilerimiz 2017 yılı içerisinde intibak haklarına kavuşur."