Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için çocuğun bakımını üstlenen büyükanneye maaş verilmesini içeren proje hayata geçiyor. 5 ilde yapılacak pilot uygulama için imzaların atılmasının ardından, bu ay başvurular alınıp 5 bin aile belirlenecek. Mart'ta da uygulama başlayacak. Pilot uygulama 1 yıl sürecek. Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımını üstlenen anneanne veya babaanneye her ay asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret ödenecek. Yani mevcut asgari ücrete göre büyükanneler ayda 421.38 lira alacak.