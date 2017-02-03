Bankalardaki altın hesapları kabardı

'Güvenli liman' altının fiyatı geçen yıldan bu yana rekor üstüne rekor kırarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Aralık'taki "Yastığının altında döviz olanlar gelsin, parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL'ye dönüştürsün" çağrısı ile bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları hızla arttı. 2015 sonu itibarıyla 10 milyar 624 milyon lira olarak gerçekleşen altın mevduatı hesapları, 2016'nın sonunda 16 milyar 964 milyon liraya yükseldi. En yüksek artış ise 4 milyar 197 milyon lira ile Aralık ayında gerçekleşti.