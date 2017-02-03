Apple’ın tahtını Google kaptı

Google, 'dünyanın en değerlimarkaları' listesinde Apple'ı geride bırakarakzirveye yükseldi. Brand Finance'ın yayınladığı2017 yılı Global 500 adlı raporda, Google'ınmarka değerinin geçen seneye kıyasla yüzde24 artış göstererek 109.5 milyar dolarayükseldiği belirtildi. Raporda, Apple'ın markadeğerinin de geçen seneye kıyasla yüzde27 azalarak 107.1 milyar dolara düştüğüvurgulandı. Böylece 2011'den bu yana 6 yıl üstüste dünyanın en değerli markaları listesininzirvesinde yer alan Apple, bu yıl ikinci sırayageriledi. Google, Apple'ı geçerek, dünyanınen değerli markası oldu. Amazon ise bu seneüçüncü sıradaki yerini korudu.
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