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’ın tahtını kaptı

Apple’ın tahtını Google kaptı
, 'dünyanın en değerli markaları' listesinde Apple'ı geride bırakarak zirveye yükseldi. Brand Finance'ın yayınladığı 2017 yılı Global 500 adlı raporda, Google'ın marka değerinin geçen seneye kıyasla yüzde 24 artış göstererek 109.5 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Raporda, 'ın marka değerinin de geçen seneye kıyasla yüzde 27 azalarak 107.1 milyar dolara düştüğü vurgulandı. Böylece 2011'den bu yana 6 yıl üst üste dünyanın en değerli markaları listesinin zirvesinde yer alan Apple, bu yıl ikinci sıraya geriledi. Google, Apple'ı geçerek, dünyanın en değerli markası oldu. Amazon ise bu sene üçüncü sıradaki yerini korudu.
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