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Türkiye’ye büyük yatırım

Dünyanın büyük oyun şirketi , 5 milyon dolar yatırımla Türk oyun pazarına giriş yaptığını açıkladı.

Türkiyeye dev bir yatırım daha!

Dünya oyun pazarının yüzde 50'sinden fazlasını elinde bulunduran , Gaming İstanbul 2017 fuarında yeni mobil MOBA oyunu "Strike of Kings"in Türkiye lansmanını yaptı. Tencent Denizaşırı Pazarlar Pazarlama Direktörü Vincent Gao, "Strike Of Kings" oyunu ile Türk oyun pazarına 2017 yılında 5 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirterek, "Türkiye, mobil oyunda en yüksek potansiyele sahip ülkelerden biri. Avrupa ve Asya arasındaki ayrıca Batı ve Doğu arasındaki köprü olması açısından da çok önemli. Doğu'da başarılı olan bir oyunun Batı'ya yayılması için ilk istasyonun Türkiye olması gerekiyor" dedi.

Tencent'in, ilk yıl için yatırım harcamalarını reklam, e-spor, lokalizasyon çalışmaları ve kampanyalara ayıracağı belirtildi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 18:09
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