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Sektörde ilke imza attı

Sektörde ilke imza attı
Defacto, danışmanlık şirketi Brandon Hall'ün düzenlediği 'İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri'nde 2 ödüle layık görüldü. 'Mutluluk Müdürü' uygulaması ve 'Liderlik Programları' ile ödül alan , 2015'te de HROnline projesiyle 'İşe Alım' kategorisinde gümüş ödüle layık görülmüştü.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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