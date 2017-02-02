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Rusya ’nı onayladı

Rusya Türk Akımı’nı onayladı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Türk Akımı anlaşmasını onayladı. Parlamentonun alt kanadı Duma, anlaşmayı 20 Ocak'ta onaylamıştı. Yasa, Başkan Vladimir Putin'in imzasının ardından yürürlüğe girecek. Hükümetlerarası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan projesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, diğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı. TBMM'de 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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