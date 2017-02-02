Promosyonda ilk imza

Yaklaşık 11.5 milyon emekliye promosyon süreci, dün atılan ilk imzayla başladı. 4.8 milyon emekliye maaş ödemesini yapan Ziraat Bankası ile SosyalGüvenlik Kurumu (SGK) arasında protokol imzalandı. İmza süreci diğer bankalar ile devam edecek. Emekliler, Mart'tan başlayarak 3 ay içinde promosyon ödemelerini alacak. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, kamu bankalarının, 3 yıl için, maaşı bin liranın altında olanlara 300, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375, 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira promosyon vermeyi taahhüt ettiğini vurgulayarak, "Özel bankalar bunun üzerinde teklifte bulundukları zaman kendileriyle protokol yapacağız. Kendileriyle görüşmeler bu hususta yapılıyor" dedi.
6 MİLYAR LİRA ÖDENECEK
Bugünden itibaren diğer bankalarla protokol imzalanması görüşmelerinin devam edeceğini belirten Bağlı, emeklilerin en fazla promosyonu veren bankayı tercih etmesi için gerekli altyapıyı sağladıklarını söyledi. Bağlı, diğer kamu bankalarının da protokolü imzalamaya hazır olduğunu ifade ederek, bugün bir özel bankayla görüşeceklerini kaydetti. Bağlı, protokoldeki otomatik ödeme talimatı şartının bazı emekliler için sorun olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bunun sıkıntı olacağına dair bize bir geri bildirim gelmedi. Bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Verilecek promosyonun 6 milyar liraya yakın olacağını anlatan Bağlı, 3 aylık ödeme dönemi belirlediklerini söyledi.
ÖZELLERLE ARTACAK
Emeklilere promosyon tutarlarının özel bankaların devreye girmesiyle artması bekleniyor. Gözler yapılacak anlaşmalara çevrildi.
BAŞKA KATKILAR DA SAĞLANACAK Ziraat BankasıGenel Müdür YardımcısıAlpaslan Çakar, emekliyepromosyon konusunun uzunsüredir gündemde olduğunubelirterek, "Herkese hayırlıolmasını diliyorum. Emeklilerbizim için hakikaten çokiyi hizmetlere layık müşterikesimini oluşturuyor. Biz onlarabu promosyon rakamlarınınötesinde diğer ürünlerdede ciddi katkılar yapmakistiyoruz. Emekliler, bundansonra da bizim için en önemlimüşteri kesimi olmaya devamedecek" diye konuştu. 11.5milyon emekli olduğunu, heryıl 700 bin kişinin eklendiğinisöyleyen Çakar, banka olarakmevcut emeklilerin yüzde41'ine hizmet verdiklerini,bu oranın 4 milyon 800 binemekliye karşılık geldiğinidile getirdi.
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