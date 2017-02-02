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Promosyonda ilk imza

Emeklilere promosyon süreci dün başladı. Protokole ilk imza, 4.8 milyon emekliye maaş ödemesi yapan ’ndan geldi. Sırada diğer bankalar var. Mart’tan itibaren de ceplere girecek...

Promosyonda ilk imza
Yaklaşık 11.5 milyon emekliye promosyon süreci, dün atılan ilk imzayla başladı. 4.8 milyon emekliye maaş ödemesini yapan Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında protokol imzalandı. İmza süreci diğer bankalar ile devam edecek. Emekliler, Mart'tan başlayarak 3 ay içinde promosyon ödemelerini alacak. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, kamu bankalarının, 3 yıl için, maaşı bin liranın altında olanlara 300, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375, 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira promosyon vermeyi taahhüt ettiğini vurgulayarak, "Özel bankalar bunun üzerinde teklifte bulundukları zaman kendileriyle protokol yapacağız. Kendileriyle görüşmeler bu hususta yapılıyor" dedi.

6 MİLYAR LİRA ÖDENECEK
Bugünden itibaren diğer bankalarla protokol imzalanması görüşmelerinin devam edeceğini belirten Bağlı, emeklilerin en fazla promosyonu veren bankayı tercih etmesi için gerekli altyapıyı sağladıklarını söyledi. Bağlı, diğer kamu bankalarının da protokolü imzalamaya hazır olduğunu ifade ederek, bugün bir özel bankayla görüşeceklerini kaydetti. Bağlı, protokoldeki otomatik ödeme talimatı şartının bazı emekliler için sorun olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bunun sıkıntı olacağına dair bize bir geri bildirim gelmedi. Bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Verilecek promosyonun 6 milyar liraya yakın olacağını anlatan Bağlı, 3 aylık ödeme dönemi belirlediklerini söyledi.

ÖZELLERLE ARTACAK
Emeklilere promosyon tutarlarının özel bankaların devreye girmesiyle artması bekleniyor. Gözler yapılacak anlaşmalara çevrildi.

BAŞKA KATKILAR DA SAĞLANACAK
Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, emekliye promosyon konusunun uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, "Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Emekliler bizim için hakikaten çok iyi hizmetlere layık müşteri kesimini oluşturuyor. Biz onlara bu promosyon rakamlarının ötesinde diğer ürünlerde de ciddi katkılar yapmak istiyoruz. Emekliler, bundan sonra da bizim için en önemli müşteri kesimi olmaya devam edecek" diye konuştu. 11.5 milyon emekli olduğunu, her yıl 700 bin kişinin eklendiğini söyleyen Çakar, banka olarak mevcut emeklilerin yüzde 41'ine hizmet verdiklerini, bu oranın 4 milyon 800 bin emekliye karşılık geldiğini dile getirdi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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