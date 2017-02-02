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a 16 kuruş

Otogaza 16 kuruş zam
LPG'ye 16 kuruş yapıldı. KALYAK'ta 5 kuruş indirim, Fuel Oil'e de 6 kuruş indirim uygulandı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamada, "2 Şubat'tan geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, 'de 16 kuruş fiyat artışı, KALYAK'ta 5 kuruş indirim, Fuel Oil'de 6 kuruş indirim meydana gelmiştir" denildi. Zamla LPG fiyatları Ankara ve İzmir'de 3.07 liradan 3.23 liraya, İstanbul'da ise 3.08 liradan 3.24 liraya yükseldi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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