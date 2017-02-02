Meyve sebzede ucuzluk göründü

Türkiye Ziraat OdalarıBaşkanı Şemsi Bayraktar,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nınucuz meyve ve sebzetüketimini sağlayacakHal Yasası'nda yapacağıdeğişikliğe destek verdiklerinibelirtti. Bayraktar, "SayınBakan Bülent Tüfenkci'ninüreticilerimizin ürettiği ürününfiyatının belirlenmesinde sözsahibi olmadığını belirtmesi,fırsatçılığa dikkat çekmesibizim görüşlerimizle birebiruyuşmaktadır" dedi. Üreticiörgütlerinin gelişmiş ülkelerdeçok güçlü olduğunu vurgulayanBayraktar, şöyle devam etti:"Üretici örgütlerinin pazar payıülkemizde binde 4 iken, ABgenelinde bu oran yüzde 47.Ülkemizde 482 üretici örgütübelgesi verilmiş olan kooperatifve birliklerden sadece 54 tanesiişlem yapabilmektedir.Rakiplerimizden İspanya'daüretici örgütlerinin pazarpayı yüzde 50'yi aşarken,Hollanda'da bu oran yüzde 95'eulaşmaktadır."Yeni Hal Yasasıdüzenlemesine ilişkin çalışmalarıbakanlıkla koordineli olaraksürdüreceklerini ifade edenBayraktar, "Yasa, üreticiyletüketiciyi daha çok yakınlaştırıpfiyat farklılıklarını en azaindirgemeyi amaçlayacak" dedi.
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