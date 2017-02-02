Meyve sebzede ucuzluk göründü

Türkiye Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ucuz meyve ve sebze tüketimini sağlayacak Hal Yasası'nda yapacağı değişikliğe destek verdiklerini belirtti. Bayraktar, "Sayın Bakan Bülent Tüfenkci'nin üreticilerimizin ürettiği ürünün fiyatının belirlenmesinde söz sahibi olmadığını belirtmesi, fırsatçılığa dikkat çekmesi bizim görüşlerimizle birebir uyuşmaktadır" dedi. Üretici örgütlerinin gelişmiş ülkelerde çok güçlü olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: "Üretici örgütlerinin pazar payı ülkemizde binde 4 iken, AB genelinde bu oran yüzde 47. Ülkemizde 482 üretici örgütü belgesi verilmiş olan kooperatif ve birliklerden sadece 54 tanesi işlem yapabilmektedir. Rakiplerimizden İspanya'da üretici örgütlerinin pazar payı yüzde 50'yi aşarken, Hollanda'da bu oran yüzde 95'e ulaşmaktadır." Yeni Hal Yasası düzenlemesine ilişkin çalışmaları bakanlıkla koordineli olarak sürdüreceklerini ifade eden Bayraktar, "Yasa, üreticiyle tüketiciyi daha çok yakınlaştırıp fiyat farklılıklarını en aza indirgemeyi amaçlayacak" dedi.