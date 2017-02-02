Kaymak tabaka!

Kayak merkezlerine yoğun talep turizmcinin yüzünü güldürdü. Otellerdeki doluluk oranları yüzde 95'e ulaştı. Özellikle Kartepe, Kartalkaya ve Uludağ gibi İstanbul'a yakın yerlerde doluluk oranları yüzde 100'ü buldu. Talep artışı, fiyatları da yükseltti. Kartalkaya'da kişi başına gecelik konaklama fiyatları 200 liradan 900 liraya kadar çıkıyor. Uludağ'da ise gecelik fiyatlar 150 liradan başlıyor, bin 300 liraya kadar ulaşıyor. Merkezlere yakın otellerde fiyatlar da doluluklar da önceki yıla göre yüzde 5 arttı. 1 bardak çayın bile 15 lirayı bulduğu ünlü kayak merkezlerinde, ders ve kiralık malzeme ücretleri de cep yakıyor.