İhracat artışı zirvede

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak'ta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artarak 10 milyar 528milyon 47 bin dolara ulaştı. İhracatta 49 ayın en yüksek artışı yaşandı. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 1.8 yükselerek 143 milyar588 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. TİMBaşkanı Mehmet Büyükekşi, "Biz 2017 yılını Atılım Yılı ilan ederken bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük" dedi.
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