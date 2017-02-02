Genç yönetmenlere 25 milyon TL destek

Kültür ve TurizmBakanlığı, genç ve umut vaateden yönetmenlerin ilk sinemafilmlerini yapabilmelerine olanaktanımak için kesenin ağzınıaçtı. Bakanlığa bağlı SinemaDestekleme Kurulu, 'uzunmetrajlı film yapım' ve 'ilkfilmini gerçekleştirecekyönetmen' dallarında 30 projeyetoplam 25 milyon 600 bin liradestek verdi. Kültür ve TurizmBakanı Nabi Avcı, "Sektöreverdiğimiz destekler artarakdevam edecek. Bu noktadasektöre sağladığımız destekleriçeşitlendirecek, ülkemizi filmçekim merkezi haline getirerekyabancı yapımların da teşvikedilmesini sağlayacak olan SinemaKanunu ile ilgili çalışmalarımızhızla sürüyor" dedi. SinemaDestekleme Kurulu, 8-10Mart'ta yapacağı toplantısındada belgesel, animasyon, kısafilm yapım, araştırma-geliştirmeile senaryo ve diyalog yazımprojelerini değerlendirip, destekverilecek projeleri belirleyecek.
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