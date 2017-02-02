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Genç lere 25 milyon TL

Genç yönetmenlere 25 milyon TL destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç ve umut vaat eden lerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak tanımak için kesenin ağzını açtı. Bakanlığa bağlı Sinema Destekleme Kurulu, 'uzun metrajlı film yapım' ve 'ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen' dallarında 30 projeye toplam 25 milyon 600 bin lira verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Sektöre verdiğimiz destekler artarak devam edecek. Bu noktada sektöre sağladığımız destekleri çeşitlendirecek, ülkemizi film çekim merkezi haline getirerek yabancı yapımların da teşvik edilmesini sağlayacak olan Sinema Kanunu ile ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor" dedi. Sinema Destekleme Kurulu, 8-10 Mart'ta yapacağı toplantısında da belgesel, animasyon, kısa film yapım, araştırma-geliştirme ile senaryo ve diyalog yazım projelerini değerlendirip, destek verilecek projeleri belirleyecek.

Barış ŞİMŞEK
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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