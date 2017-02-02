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Geliri yükseldi

Geliri yükseldi
ABD'li Apple, geçen yılın Ekim-Aralık dönemine denk gelen 2017 mali yılının ilk çeyreğinde gelirinin yüzde 3.3 artış göstererek 78.35 milyar dolar olduğunu belirtti. Böylece, Apple'ın gelirleri üst üste 3 çeyrek düşüş kaydettikten sonra ilk defa artış göstermiş oldu.
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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