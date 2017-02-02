Bakanlık ödüllendirdi

Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından verilen 'Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü'ne Mercedes-Benz Türk layık görüldü. Mercedes- Benz Türk İnsan Kaynakları Müdürü Betül Çorbacıoğlu, "Tüm birimlerimizde geçerli olan cinsiyet eşitliği uygulamaları, kurum kültürü olarak her yıl daha fazla benimseniyor" dedi.