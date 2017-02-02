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AGT’ye yeni genel müdür

AGT’ye yeni genel müdür
5 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren AGT'nin Genel Müdürlük görevine Şirzat Subaşı getirildi. Subaşı, 2015'ten itibaren AGT'nin Satış ve Pazarlama Grup Başkanlığı'nı yürütüyordu. Mobilya bileşenleri sektöründe faaliyet gösteren AGT, yüzde 40'lık ihracat oranına ve bin kişilik istihdama sahip.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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