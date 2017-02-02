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2.2 milyona

2.2 milyona ikinci emeklilik
45 yaş altı çalışanları kapsayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bin ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde başladı. Kapsamdaki 2.2 milyon kişi, sisteme katıldı. Maaşını peşin alan yaklaşık 40 bin kişi Ocak ayı başında, diğer çalışanlar da bu ay başında işverenleri tarafından sisteme dahil edildi, maaşlarından BES katkı payı kesintisi yapıldı. Otomatik BES kapsamında çalışanlardan her ay brüt maaşının yüzde 3'ü kadar katkı payı kesilecek. 2 ayın sonunda sistemde devam etmeye karar verenlere bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Katkı paylarına, mevcut BES'teki gibi yüzde 25 devlet katkısı teşviği verilecek.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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