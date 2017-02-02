2.2 milyona ikinci emeklilik

45 yaş altı çalışanları kapsayan otomatik BireyselEmeklilik Sistemi (BES), bin ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde başladı. Kapsamdaki 2.2 milyon kişi, sisteme katıldı. Maaşını peşin alan yaklaşık 40 bin kişi Ocak ayı başında, diğer çalışanlar da buay başında işverenleri tarafından sisteme dahil edildi, maaşlarından BES katkı payıkesintisi yapıldı. Otomatik BES kapsamında çalışanlardan her ay brüt maaşının yüzde 3'ü kadar katkı payı kesilecek. 2 ayın sonunda sistemde devam etmeye karar verenlerebin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Katkı paylarına, mevcut BES'teki gibi yüzde 25 devlet katkısı teşviği verilecek.
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