12.5 milyona sicil affı

Vatandaş bankalar ile barışıyor. 1.6 milyonu esnaf yaklaşık 12.5 milyon kişiyi ilgilendiren sicil affı ile beyaz sayfa açılıyor. Kredi kartı, kredi, çek-senet gibi borçları nedeniyle kara listeye girenlere sicil affı geldi. Tek şart ise borcun 6 ay içinde ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması... Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, sicil affına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; karşılıksız çek, protestolu senet, ödemesinde gecikme olan kredi kartı ve diğer kredi borçlarının en geç 27 Temmuz'a kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, banka ve finansal kuruluşlarca, Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayabilecek. İşte borçluların merak ettiği soruların cevapları:
Düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi? 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kapsamı nedir?
Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı borçlarını içeriyor. Ödeme tarihi 27 Ocak 2017'den önce olup, bu tarih itibariyle ödemesinde gecikme olan borçları kapsıyor.
Nasıl yararlanılacak?
Bu borçların 27 Temmuz 2017'ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekiyor.
Borç bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
Borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluştan, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden öğrenebilirsiniz.
Risk Merkezi'nden borç bilgilerimi nasıl öğrenebilirim?
Gerçek ve tüzel kişiler; kredi borcu, sorunlu kredi, karşılıksız çek, protestolu senet ile ilgili bilgilerini içeren raporunu, Türkiye Bankalar Birliği Risk MerkeziRaporu başvurusu yaparak alabilir.
Ödeme veya yapılandırma taleplerimi nereye yapabilirim?
Borcun bulunduğu kuruluşa başvuru yapılması gerekmektedir.
Borcumu ödediğimi veya yapılandırdığımı nasıl belgelendirebilirim?
İlgili banka ve/veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarakbelgeleyebilirsiniz.
Borcunuzun ödendiği diğer finansal kuruluşlar tarafından ne zaman görülebilir?
Bireysel kredi ve kart borcunda, borcun ödendiği tarihi takip eden 2'nci iş gününden itibaren; ticari kredi borcunda ise borcun ödendiği ayı takip eden ay sonundan itibaren görülebilir.
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