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Yerli telefon kampanyası

Yerli telefon kampanyası
Afyonkarahisar Belediyesi ile Vestel tarafından, yerli kullanımını artırmak amacıyla 'Ülkemi seviyorum yerli cep telefonu kullanıyorum' kampanyası başlatıldı. Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Türkiye bir tür ekonomik savaşın içinde. Bunu hepimiz biliyoruz ve global anlamda rekabetten kopmayan yerli kuruluşların desteklenmesinde büyük fayda var" dedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da tüm Türkiye'ye yerli telefon kullanılması için çağrıda bulunduklarını belirtti.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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