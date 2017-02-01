Yerli telefon kampanyası

Afyonkarahisar Belediyesiile Vestel tarafından, yerli cep telefonukullanımını artırmak amacıyla'Ülkemi seviyorum yerli cep telefonukullanıyorum' kampanyası başlatıldı.Vestel Şirketler Grubu İcra KuruluBaşkanı Turan Erdoğan, "Türkiyebir tür ekonomik savaşın içinde. Bunuhepimiz biliyoruz ve global anlamdarekabetten kopmayan yerli kuruluşlarındesteklenmesinde büyük fayda var"dedi. Afyonkarahisar Belediye BaşkanıBurhanettin Çoban da tüm Türkiye'yeyerli telefon kullanılması için çağrıdabulunduklarını belirtti.
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