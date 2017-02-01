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de sona gelindi

Yerli füzede sona gelindi
2009'dan bu yana çalışmaları sır gibi saklanan yüzde 100 yerli füze savunma sistemi projesi olan 'Bora'nın tamamlanmak üzere olduğu ortaya çıktı. Tasarım ve üretimi Roketsan tarafından gerçekleştirilen projenin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı internet sitesinde yayınlanana kadar kimse adını dahi bilmiyordu. Füze sisteminin henüz tüm özellikleri bilinmiyor olsa da uzun menzilli olması, bin kilometrenin üzerindeki hedefleri vurma kapasitesi olduğunu gösteriyor. Bu da minimum menzilde bile Şam, Bağdat, Tahran, Kahire, hatta Roma'yı dahi menzili içerisinde görmesini sağlıyor.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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