Yerli füzede sona gelindi

2009'dan bu yana çalışmaları sır gibi saklanan yüzde 100 yerli füzesavunma sistemi projesi olan 'Bora'nın tamamlanmak üzere olduğu ortaya çıktı. Tasarım ve üretimi Roketsan tarafından gerçekleştirilen projenin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı internet sitesinde yayınlanana kadar kimse adını dahi bilmiyordu. Füze sisteminin henüz tüm özellikleri bilinmiyor olsa da uzun menzilli olması, binkilometrenin üzerindeki hedefleri vurma kapasitesi olduğunu gösteriyor. Bu da minimum menzilde bile Şam,Bağdat, Tahran, Kahire, hatta Roma'yı dahi menziliiçerisinde görmesinisağlıyor.
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