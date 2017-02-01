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Süper çalım

800 milyon kişinin takip ettiği ’da reklam filmini yayınlayacak olan THY, maçı canlı olarak uçaklarında izletecek

Süper çalım
Dünyada 800 milyon kişi tarafından takip edilen Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) final maçı Super Bowl'da, Türk Hava Yolları (THY) çıkartması yaşanacak. 5 Şubat'taki Super Bowl finalinde, THY'nin ünlü oyuncu Morgan Freeman ile çektiği reklam filmi yayınlanacak. THY ayrıca Super Bowl'u, 5 Şubat'ta internet bağlantısı olan tüm uçuşlarda yolcularına canlı olarak izletecek. THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, misafirlerini sadece dünyanın en fazla ülkesine taşımadıklarını, aynı zamanda yolcu deneyimini en üst düzeyde yaşayacakları bir uçuş kurgulamayı hedeflediklerini belirtti. Olmuştur, "Yolcularımıza binlerce metre yükseklikte, ile Amerikan futbolu deneyimini yaşatacak ve aynı zamanda yeni reklam filmimizi de bu yayında onlarla ilk kez buluşturacak olmaktan oldukça heyecanlıyız" değerlendirmesini yaptı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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