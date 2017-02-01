Süper çalım

Dünyada 800 milyonkişi tarafından takip edilenAmerikan UlusalFutbol Ligi (NFL)final maçı SuperBowl'da, TürkHava Yolları (THY)çıkartması yaşanacak. 5 Şubat'taki SuperBowl finalinde, THY'nin ünlü oyuncuMorgan Freeman ile çektiği reklamfilmi yayınlanacak. THY ayrıca SuperBowl'u, 5 Şubat'ta internet bağlantısıolan tüm uçuşlarda yolcularına canlıolarak izletecek. THY Genel MüdürYardımcısı Ahmet Olmuştur, misafirlerinisadece dünyanın en fazla ülkesinetaşımadıklarını, aynı zamanda yolcudeneyimini en üst düzeyde yaşayacaklarıbir uçuş kurgulamayı hedeflediklerinibelirtti. Olmuştur, "Yolcularımıza binlercemetreyükseklikte, Super Bowl ile Amerikanfutbolu deneyimini yaşatacak ve aynızamanda yeni reklam filmimizi de buyayında onlarla ilk kez buluşturacakolmaktan oldukça heyecanlıyız" değerlendirmesiniyaptı.
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