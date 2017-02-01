Yol Durumu
  1. Yerli füzede sona gelindi
  2. Merkez'den S&P'ye: Analiz nerede?

Milli uçağa süper garanti

Milli uçağa süper garanti

Türkiye ve İngiltere arasındaki ortaklığı daha da güçlendirecek olan Milli Muharip Uçak Projesi (TFX) için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile dünyanın en büyük savunma firmalarından BAE Systems'e devlet güvencesi verildi. İngilizler'le imzalanan anlaşma ile projeye 'devletten devlete süper garanti' sağlandı. Ankara ve Londra, her şartta projenin arkasında durarak TF-X'in 2023'te havada olması için hiçbir aksamaya veya olumsuzluğa izin vermeyecek. TF-X, hem F-16 uçaklarının yerini alacak hem de F-35'lerin açığını kapatacak. Uçağın yapımında İngilizler Türk mühendislerine teknolojik destek sunacak.

AHMET TOPAL
Etiketler: ,
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Kalemaslan Kalemaslan

HAYIRLISI olsun ama bu Ingilizler parasini alip sonra vermemekte taninir,hani su tarihte gemi icin paramizi alip sonra aramiz bozulunca nah demeleri gibi.Sahi bu paralar hic geri istendimi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 02:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar