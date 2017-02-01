Türkiye ve İngiltere arasındaki ortaklığı daha da güçlendirecek olan Milli Muharip Uçak Projesi (TFX) için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile dünyanın en büyük savunma firmalarından BAE Systems'e devlet güvencesi verildi. İngilizler'le imzalanan anlaşma ile projeye 'devletten devlete süper garanti' sağlandı. Ankara ve Londra, her şartta projenin arkasında durarak TF-X'in 2023'te havada olması için hiçbir aksamaya veya olumsuzluğa izin vermeyecek. TF-X, hem F-16 uçaklarının yerini alacak hem de F-35'lerin açığını kapatacak. Uçağın yapımında İngilizler Türk mühendislerine teknolojik destek sunacak.
AHMET TOPAL
Milli uçağa süper garanti
Türkiye ve İngiltere arasındaki ortaklığı daha da güçlendirecek olan Milli Muharip Uçak Projesi (TFX) için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile dünyanın en büyük savunma firmalarından BAE Systems'e devlet güvencesi verildi. İngilizler'le imzalanan anlaşma ile projeye 'devletten devlete süper garanti' sağlandı. Ankara ve Londra, her şartta projenin arkasında durarak TF-X'in 2023'te havada olması için hiçbir aksamaya veya olumsuzluğa izin vermeyecek. TF-X, hem F-16 uçaklarının yerini alacak hem de F-35'lerin açığını kapatacak. Uçağın yapımında İngilizler Türk mühendislerine teknolojik destek sunacak.
Etiketler: Milli Muharip Uçak Projesi , İngiltere
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
HAYIRLISI olsun ama bu Ingilizler parasini alip sonra vermemekte taninir,hani su tarihte gemi icin paramizi alip sonra aramiz bozulunca nah demeleri gibi.Sahi bu paralar hic geri istendimi?
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.