Merkez'den S&P'ye: Analiz nerede?

Merkez Bankası'nın doların yükselişi karşısında yüklü faiz artırımı yapmayarak yetersiz adımlar attığını ileri süren, takvim dışına çıkarak Türkiye'nin görünümünü düşüren Standard and Poor's'a (S&P), Merkez BankasıBaşkanı Murat Çetinkaya'dan cevap geldi. Çetinkaya, "Bu tür kararlar verilmeden önce, şokunniteliğinin iyiayrıştırılması, ana trendlerin bir süre izlenmesi ve politika tedbirlerinin olası etkilerinin teknik bir analizle değerlendirilmesi gerekir. Özellikle S&P'nin raporunu okuduğumuzda ve zamanlamayı dikkate aldığımızda, biz bu üçünün de yapılmadığını görüyoruz. Acelecibir karar olduğu kanaatindeyiz" dedi. Merkez Bankası olarak doğruzamanda doğru kararları veönlemleri aldıklarına dikkat çeken Çetinkaya, şöyle devam etti: "Etkiler zaman içinde daha net olarak görünecek. Para politikası duruşu sıkı. Gerekirseilave sıkılaştırmada masada. Enflasyonda da çift hane önemli bir risk, buna karşı elimizdeki tüm araçları kullanacağız. Bir yandan da orta vadeli beklentilere, tahminlere odaklanmayı unutmamak lazım."
ENFLASYON TAHMİNİ %8 Merkez Bankası, 2017 enflasyon tahminini yüzde 6.5'ten 8'e, 2018 tahminini ise yüzde 5'ten 6'ya yükseltti. Banka, gıda enflasyonu tahminlerini ise 2017 için yüzde 7'den 9'a çıkardı. BaşkanÇetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir para politika duruşu altında, enflasyonun 2019'dayüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.
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