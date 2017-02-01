İngiliz savunma devinden Türkiye açıklaması

King, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Projesi'ni (TF-X) geliştirmeye yönelik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ile BAE Systems'in çerçeve sözleşme imzalanmasından sonra AA muhabirine, Türkiye ekonomisine ve ülkenin savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAE Systems'in, Türkiye'de, Nurol Holding ile ortak kurdukları paletli ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları ile silah sistemlerinin tasarım ve üretimini gerçekleştiren FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki (Nurol yüzde 51 ve BAE Systems yüzde 49) endüstriyel ortaklığı dolayısıyla başarılı bir geçmişe sahip olduğunu anlatan King, havacılıkta Türk teknoloji şirketi Fotoniks ile uçak görüntü sistemlerinin geliştirilmesi ve bölgede dağıtımı konusunda iş birliği yaptıklarını söyledi. BAE Systems'in Türkiye'de deniz radarları, deniz silah sistemleri, torpidolar ve zırhlı muharebe araçlarında çok önemli bir kurulu sistemi olduğunu ifade eden King, "Türkiye'deki yatırımlarımıza, yine yakın bir tarihte ülkedeki havacılık kabiliyetini geliştirmek ve yerli kapasitesiyi artırmaya yönelik ülkenin hedefini desteklemek için, Nurol Holding ve BAE Systems'in ortaklığıyla kurulan Nurol BAE Systems Hava Sistemleri Anonim Şirketi takip etmiştir." diye konuştu.

King, Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü olabileceğinin altını çizerek, "Türk ekonomisine olan güvenimiz devam ediyor. Şirket olarak Türkiye'de bulunduğumuz ilk günden beri ülkeye güven her zaman işimizin kalbi olmuştur. Türk hükümetinin ekonomiyi güçlendirmeye ve uluslararası yatırımları çekmeye yönelik mevcut ve gelecekteki atacağı potansiyel adımlar ülkede yeni fırsatlar oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN KAPASİTESİ ARTACAK"

TAI ile yaptıkları anlaşma ile Türk havacılık sektörünün kapasitesinin artmasına yardımcı olacaklarını belirten King, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin savunma sanayisi son yıllarda büyük ilerleme kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, savunma sanayisinin dışa bağımlılığından kurtulması yönünde hedefleri var. Ülkenin savunma ihracatı 2014'te yüzde 18 artarak 1,65 milyar dolara ulaştı. Türk hükümetinin politikası, sektörü 2023'e kadar net savunma ihracatçısı yapacak şekilde genişletmek. Türkiye 2014'te 19,6 milyar dolar savunma harcamasıyla dünyada ilk 15 ülke içinde yer aldı ve milli gelirinin yüzde 2'sini savunmaya harcıyor. BAS Systems olarak Türkiye'de uzun yatırım geçmişimiz var. Ortağı olduğumuz FNSS Savunma, şu anda zırhlı araçların önde gelen ihracatçısı. Türkiye, envanterden çıkarılacak olan uçakların yerine milli muharip uçağı geliştirilmesi gereğini duymakta. Bunun için de uçağın tasarımı, geliştirilme ve potansiyel olarak üretim aşamalarıyla TAI'nin ortak çalışacak BAE Systems gibi deneyimli bir yabancı ortağa ihtiyacı var."

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye ziyaretinde, BAE Systems ile TAI arasında Milli Muharip Uçak Projesini (TF-X) geliştirmeye yönelik 125 milyon dolarlık anlaşma imzalanmıştı.