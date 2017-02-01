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rakamları açıklandı

Türkiye çılar Meclisi verilerine göre, son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 1,8 artışla 143 milyar 588 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Beklenen rakamlar açıklandı!

Türkiye çılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon 47 bin dolara ulaştı.

TİM, 2017'nin ocak ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükselerek 143 milyar 588 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 12:31
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