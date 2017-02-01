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Ev kadınları için

Ev kadınları için işbirliği
'Vodafone Altın Kulüp' programıyla ev kadınları, A101 mağazalarından hat alıp 'Altın Tarifeler'den yararlanabilecek. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "15 milyon ev kadınını dijital geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu doğrultuda Altın Kulüp programını geliştirdik" dedi. Ev kadınlarına 12.00-16.00 saatleri arası 'lularla ücretsiz konuşma imkanı sağlayan tarife, sosyal medya için ücretsiz internet hizmeti de içeriyor.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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