Engelli öğrenciye aylık 509 TL

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan bireylerin giderlerinin bireysel eğitim için aylık 509 TL, grup eğitimi için aylık143 TL olan kısmı, her yıl Milli EğitimBakanlığı bütçesinden karşılanacak. Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre; Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan eğitim giderlerinin belli bir kısmı her yıl, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık509 TL, grup eğitimi için aylık 143 TL olarak belirlendi.
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