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‘Dünyaya ilham olduk’

‘Dünyaya ilham olduk’
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal hizmet modellerinden yararlanan 2 bin 974 gencin kamuya atanması törenine katıldı. Kimsesiz çocuklar için geliştirilen sevgi evi modelinin tüm dünyaya ilham olduğunu belirten Erdoğan, "Devletimiz tüm dünyaya örnek olacak himaye modeli geliştirdi. Aile ortamına benzer sistemle çocuklar temel bir güven kazanarak yetişmekte. Yurt dışına gittiğimizde de uyguladığımız sevgi evi modelini örnek gösteriyorum" dedi.



Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yıl sonuna kadar yuva ve yetiştirme yurdu modeline son vereceklerini, en fazla 5-6 çocuğun kalacağı evlerde kimsesiz çocukları himaye edeceklerini söyledi. Erdoğan, çocuk evlerinde yetişen, uluslararası müzik yarışmalarında temsilcimiz olan Merve Başoğlu'na yan flüt hediye etti.

BARIŞ ŞİMŞEK
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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