‘Dünyaya ilham olduk’

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal hizmetmodellerinden yararlanan 2 bin 974 gencinkamuya atanması törenine katıldı. Kimsesizçocuklar için geliştirilen sevgi evi modelinintüm dünyaya ilham olduğunu belirtenErdoğan, "Devletimiz tüm dünyaya örnekolacak himaye modeli geliştirdi. Aile ortamınabenzer sistemle çocuklar temel bir güvenkazanarak yetişmekte. Yurt dışına gittiğimizdede uyguladığımız sevgi evi modelini örnekgösteriyorum" dedi.
Aile Bakanı FatmaBetül Sayan Kaya da yıl sonuna kadar yuvave yetiştirme yurdu modeline son vereceklerini,en fazla 5-6 çocuğun kalacağı evlerde kimsesizçocukları himaye edeceklerini söyledi.Erdoğan, çocuk evlerinde yetişen, uluslararasımüzik yarışmalarında temsilcimiz olan MerveBaşoğlu'na yan flüt hediye etti.
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