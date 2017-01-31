Yurtdışına indirimli uçuş

Türk Hava Yolları (THY), Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna'ya gidiş-dönüş 109 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. İstanbul'dan; Balkanlar'da Cluj, Bükreş, Köstence, Ljubljana, Priştine, Saraybosna, Tiran, Üsküp, Zagreb, Dubrovnik'e 109, Belgrad, Podgorica'ya 119, Sofya'ya 129, Varna ve Kişinev'e 139, Kafkaslar'da Nahcivan, Gence, Tiflis'e 129, Batum'a 149, Bakü'ye 179, Ukrayna'da Zaporijya ve Lviv'e 119, Kherson ve Odessa'ya 159 ve Kiev'e 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçulabilecek.