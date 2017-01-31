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’e skandal vız geldi

Volkswagen’e skandal vız geldi
Geçtiğimiz yılı emisyon hilesi skandalıyla geçiren Alman Volkswagen, buna rağmen satışlarda ilk sıraya yerleşti. Son 5 yıldır dünya genelinde sattığı otomobil sayısıyla birinciliği elinde bulunduran Japon Toyota, birincilik kürsüsünü 'e kaptırdı. Toyota satışlarını yüzde 0.2 artırdığı 2016'da dünya çapında 10.17 milyon araç satarken, 2015'e göre yüzde 3.8 artış sağlayan Volkswagen aynı yıl 10.31 milyon otomobil satmayı başardı.
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