Volkswagen’e skandal vız geldi

Geçtiğimiz yılı emisyon hilesi skandalıyla geçiren Alman Volkswagen, buna rağmen satışlarda ilk sıraya yerleşti. Son 5 yıldır dünya genelinde sattığı otomobil sayısıyla birinciliği elinde bulunduran Japon Toyota, birincilik kürsüsünü Volkswagen'e kaptırdı. Toyota satışlarını yüzde0.2 artırdığı 2016'da dünya çapında 10.17 milyon araç satarken, 2015'e göre yüzde3.8 artış sağlayan Volkswagen aynı yıl 10.31 milyon otomobil satmayı başardı.
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