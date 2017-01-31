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altyapısını 5G’ye hazırlıyor

Turkcell altyapısını 5G’ye hazırlıyor
, Ericsson Global ile yeni nesil mobil altyapı ürünlerin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmaya başladı. İşbirliği ile Ericsson'un geliştirdiği teknolojiler dünyada ilk kez Turkcell şebekesinde kullanılıyor. Ürün ve yazılımlar ticari hale gelmeden gerekli geliştirmeler yapılarak ürünlerin ticari versiyonları Turkcell şebekesinde kullanılmaya hazır hale geliyor. Söz konusu kullanımlar sayesinde, 4.5G sahaları 5G'ye geçişe de uygun hale getiriliyor.
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