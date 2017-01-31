Turkcell altyapısını 5G’ye hazırlıyor

Turkcell, EricssonGlobal ile yeni nesil mobil altyapıürünlerin geliştirilmesi konusundaişbirliği yapmaya başladı. İşbirliğiile Ericsson'un geliştirdiğiteknolojiler dünyada ilk kezTurkcell şebekesinde kullanılıyor.Ürün ve yazılımlar ticari halegelmeden gerekli geliştirmeleryapılarak ürünlerin ticariversiyonları Turkcell şebekesindekullanılmaya hazır hale geliyor.Söz konusu kullanımlar sayesinde,4.5G sahaları 5G'ye geçişe deuygun hale getiriliyor.
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