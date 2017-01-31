Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeden ABD’ye girişleri dondurmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünya devi şirketler, mültecilere maddi-manevi destek vereceklerini açıkladı. Mağdurların finansmanı için firmalar tarafından milyonlarca dolar kaynak ayrıldı
7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini askıya alan Donald Trump'a tepkiler büyüyor. Ülke genelinde birçok şehirde düzenlenen kampanya ve gösterilere, dev şirketler de destek vereceklerini açıkladı. Dünya devleri ve Silikon Vadisi firmaları, yasağa kurumsal bir savaş açtı. Firmalar, düzenlenen kampanyalara maddi destek sağlamak ve lobi faaliyetleri yapmak için karar aldı. Geçtiğimiz gün Apple, Microsoft gibi teknoloji firmalarının başını çektiği açıklamalar, dün eyleme döküldü. Pek çok firma mültecileri destekleyeceğini açıkladı...
10 BİN MÜLTECİYE İŞ Starbucks, faaliyet gösterdiği 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurdu. CEO Howard Schultz, Starbucks'ın savaş, şiddet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçanları istihdam etmek için çabalarını iki katına çıkaracağını aktardı. Lyft, 4 yıl boyunca 1 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Google, 4 milyon dolarlık bir kriz fonu oluşturdu. Milyarder Koch kardeşler de 2 yıl boyunca i360 ve Libre Initiative adlı 2 dernek üzerinden 400 milyon dolar harcamayı taahhüt etti. Ünlü yatırımcı Chris Sacca, çeşitli gruplar için kullanılmak üzere 150 bin dolar ayırdıklarını açıkladı. Evini kiralayanlar ile gezginleri internette buluşturan AirBnbplatformunun CEO'su BrianChesky, yasaktan etkilenenlere ücretsiz kalacak yer sağlayacaklarını açıkladı. Chesky, "3 milyondan fazla evimiz var. Yasaktan etkilenenlere yer bulabiliriz" dedi. Uber, 3 ay boyunca karardan etkilenen göçmen sürücülerin kayıplarını karşılayacağını duyurdu. CEO Travis Kalanick, ehliyet sorunu yaşayan göçmenleriçin 3 milyon dolar kaynakayırdıklarını açıkladı.
Milyarder Koch kardeşler, mültecileri desteklemekiçin 400 milyon dolar harcayacağını duyurdu.
Japon Rakuten'in CEO'su Hiroshi Mikitani, etkilenen ülkelere Viber vasıtasıyla ücretsiz uluslararası arama imkanı sunacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yasak nedeniyle Iraklı aileler havalimanından dönmek zorunda kaldı.
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