Savunma tamam artık hücuma geçiş zamanı

YÖNETİMDE İSTİKRAR
Nisan ayında yapılması beklenen referandumun ardından yönetim anlamında istikrarın perçinlenmesi ile birlikte Türkiye 2023 hedeflerine kilitlenecek. ABD Merkez Bankası'nın öngörülenin üstünde faiz artırımı yapmaması ve Trump'ın ekonomi politikalarının netleşmesi, başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelere ilgiyi tekrar güçlendirecek. 2016 yılında yaşanılan tüm saldırılara rağmen, 9 aylık dönemde yüzde 2.2 büyüyen Türkiye'nin yılın tamamını yüzde 3.2 büyüme ile kapatması bekleniyor. Güncellenen Orta Vadeli Program'a göre ekonominin bu yıl yüzde 4.4, 2018 ve 2019'da ise yüzde 5 büyümesi öngörülüyor.
MEGA PROJELER DURMADI
2016 yılında yaşanan tüm zorluklara karşılık Türkiye birçok önemli yatırımı da hayata geçirdi. 2016'da hayata geçirilen ulaştırma projeleriyle Avrupa ve Anadolu yakaları 5'inci kez birleşti. Dünyanın en genişi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi.
Deniz altından karayoluyla iki yakayı birleştiren Avrasya Tüneli, Marmaray'ın ardından açıldı. İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9'dan 3,5 saate indiren Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen Osmangazi Köprüsü hizmete açıldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde 2023'te tamamlanması planlanan Çanakkale Köprüsü'nün ihalesi de yapılırken, Kanal İstanbul için de geri sayım sürüyor.
REFORMLAR SOLUK ALDIRDI
2016 yılı genelinde reel sektör, ihracatçı, KOBİ ve işgücü piyasasının rahatlatılmasına yönelik reform niteliğinde birçok tedbir açıkladı. "Ekonomik Müjdeler Paketi", "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi", "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" kararları ve "Süper Teşvik" uygulamasıyla birçok sektörün önünün açılması hedeflendi.
Devlet ve vatandaşın "barışması" olarak da yorumlanan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı'nca 77.6 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumunca 34.3 milyar lira olmak üzere, 111,9 milyar liralık borç yapılandırıldı.
2.3 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM İMKâNI
Gelecek 3 yıl için enflasyon ve istihdam beklentilerinin de yer aldığı Orta Vadeli Program'da, 2017 yılında enflasyon oranının yüzde 6.5'e gerilemesi, dönem sonunda da yüzde 5 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. İstihdam açısından bakıldığında ise söz konusu dönemde tarım dışında ilave 2 milyon 609 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Toplam istihdam artışının ise bu dönemde 2 milyon 318 bin kişi olacağı tahmin ediliyor. İşsizlik oranının da 2019'da yüzde 9.8 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
İŞVERENE PRİM DESTEĞİ
Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Yasa ile, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammıyla 2017 mayıs ayı sonuna kadar ödeme yapabilecek. Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde indirim uygulanacak. İşverenlerin rekabet gücünün artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için geçen yıl başlatılan asgari ücret desteği, bu sene de devam edecek.
SABAH
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